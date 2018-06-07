Отчет о реализации Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года будет готов в сентябре

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отчет о реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития до 2030 года будет опубликован осенью этого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Беларуси Виктор Пинигин на полях региональной конференции по устойчивому развитию в Минске.

"Наша страна приступает к разработке новой Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Пока же выполняется Национальная стратегия социально-экономического развития до 2030 года, которая была составлена еще до принятия Повестки-2030. И сейчас как раз готовится аналитический отчет о выполнении ее целей и задач, а также оценка того, насколько они соответствуют глобальным ЦУР. Мы предполагаем в сентябре выйти на публикацию этого отчета", - рассказал Виктор Пинигин.

Данной работой занимается общественный совет по формированию и мониторингу стратегии устойчивого развития при НИЭИ Минэкономики. Созданы несколько групп - в соответствии с компонентами устойчивого развития: экономика, социальные вопросы, экология, региональные вопросы, гражданское общество и институциональная среда.

На следующем этапе эксперты проанализируют актуальность глобальных целей для белорусских реалий и сформируют методические рекомендации для новой стратегии до 2035 года. Само ее составление станет третьим этапом, а заключительным - презентация стратегии. "Многое еще в состоянии обсуждения, - отметил собеседник. - Что касается выполнения национальной стратегии, то по некоторым позициям мы отстаем, например, по объемам сбросов неочищенных вод в источники, а по некоторым показателям, наоборот, есть улучшение. Например, сократились выбросы в атмосферный воздух. Все детали мы представим в отчете".

Конференция по устойчивому развитию "Стратегии и партнерство для достижения ЦУР" проходит 6-7 июня в Минском международном образовательном центре им. Й. Рау. В ней участвуют 270 представителей госорганов, бизнеса, общественных организаций и инициатив из Беларуси и Германии, а также представители международных организаций.

Во время дискуссии участники также вносят предложения, на чем Беларуси следует сделать особый акцент для достижения ЦУР. Например, необходимо обязательно составлять местные стратегии устойчивого развития (а также определить их правовой статус), проработать юридически обязательные механизмы участия граждан и институтов гражданского общества в процессах разработки программ и документов, касающихся ЦУР. Нужно ускорить внедрение систем управления окружающей средой на предприятиях и в организациях, повышать компетентность персонала в области охраны окружающей среды. Взаимодействие с партнерами из ФРГ позволит использовать опыт Германского кодекса по устойчивому развитию как механизма вовлечения бизнеса в эти процессы. В целом важно максимально взаимодействовать на локальном, национальном и международном уровне, чтобы в стратегии Беларуси использовался передовой опыт и при этом учитывались интересы всего общества.-0-