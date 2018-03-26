Открыт прием заявок на конкурс инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы"

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок на международный конкурс инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы", который проводится Евразийской экономической комиссией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Конкурс поможет выявить компании и проекты, способные внести значимый вклад в развитие интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза с учетом реализации основных направлений цифровой повестки ЕАЭС. Заявки от проектов из Беларуси принимаются на сайте конкурса (contest.eaeunion.org) до 21 апреля.

Среди номинаций конкурса - "Цифровое будущее ЕАЭС" (для стартапов), "Лучшие технологические решения для реализации цифровой повестки ЕАЭС" (для крупных компаний, занимающихся разработкой ПО, вендоров, интеграторов), "Лучшие цифровые проекты ЕАЭС" (для компаний из государств - членов союза, бизнес которых уже прошел через значительную цифровую трансформацию и которые могут служить примером успешных практик для других организаций), "Лучшая игра для детей и подростков на тему цифровой повестки ЕАЭС" (для разработчиков игр и симуляций для детей и подростков на тему ЕАЭС и цифровой экономики, популяризирующих тенденции развития экономики и межгосударственного взаимодействия государств - членов союза).

Разработки должны учитывать основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС: цифровую прослеживаемость продукции и товаров, цифровую промышленную кооперацию, торговлю, транспортные коридоры, оборот данных, регулятивные песочницы.

Конкурс проводится в три этапа: отборочный тур через интернет, полуфиналы на ведущих форумах в каждом из государств - членов ЕАЭС, финал и презентация победителей на форуме "Евразийская неделя - 2018" в Ереване.

Во время отборочного тура, который будет организован через сайт конкурса, эксперты выберут по три проекта по номинациям в каждом государстве - члене ЕАЭС. Затем в полуфиналах определят по одному победителю в номинациях для дальнейшего участия в финале.

Полуфинал в Беларуси состоится в мае на площадке ТИБО-2018, крупнейшего в стране международного форума в сфере ИКТ. Жюри выберет пять проектов-победителей среди 12 проектов из Беларуси, прошедших отборочный тур - по одному в каждой номинации и один приз симпатий жюри. Проекты-победители будут представлены на "Евразийской неделе - 2018".

В финале на форуме "Евразийская неделя" в Ереване участники представят доработанные проекты в виде презентаций. Жюри выберет одного победителя в каждой из четырех номинаций. Еще один проект получит приз симпатий жюри. Там же пройдет церемония награждения.

Конкурс предоставляет для участников возможность получения межгосударственной и государственной поддержки в соответствии с порядком проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС, а также возможность привлечения инвестиций от лидирующих цифровых корпораций. Партнеры конкурса смогут найти перспективные проекты, оценить возможности номинантов с целью дальнейшего привлечения к собственным разработкам и заключения контрактов.-0-