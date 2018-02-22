Открытие магазинов "Евроопт" на селе позволит жителям глубинки экономить на покупках до 30%

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В год, объявленный в нашей стране Годом малой родины, компания "Евроопт" планирует продолжить интенсивное развитие в сельской местности. По предварительным расчетам, это позволит жителям глубинки при совершении покупок экономить в среднем до 30%. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании "Евроторг" Андрей Зубков, передает корреспондент БЕЛТА.

"По результатам мониторинга, сегодня цены в сельских магазинах в среднем выше на 30%, чем в столичных. Мы предоставим сельчанам доступ к столичному выбору товаров по таким же ценам, как в любом из наших городских магазинов. Фактически жители поселков и деревень смогут экономить почти треть. Более того, увеличатся налоговые поступления и будут созданы новые рабочие места. Мы знаем, нас ждут в глубинке, и мы полностью готовы к работе!" - подчеркнул генеральный директор компании "Евроторг".

Генеральный директор компании "Евроторг" Андрей Зубков.

Как отметил Андрей Зубков, в настоящее время компания находится в активном диалоге с Белкоопсоюзом и по многим вопросам находит взаимопонимание. "Белкоопсоюз подтверждает, что готов передать нам в аренду торговые объекты в двух районах Беларуси – Борисовском и Оршанском. Мы надеемся, что в максимально короткие сроки заключим договора и сможем начать обслуживание населения, - рассказал он. - Надеюсь, что буквально через несколько месяцев у нас уже будет возможность вновь встретиться и рассказать вам о том, что удалось сделать".

В 2018 году в любом населенном пункте, в котором проживают от 200 человек, "Евроопт" готов открыть стационарный торговый объект, а торговлю в деревнях с меньшим населением обеспечить с помощью автолавок. "Более того, мы готовы к комплексной работе в районах - не по отдельным маршрутам и в некоторых деревнях, а взяв на себя ответственность за торговое обеспечение сельских жителей целиком, открыв в крупных деревнях стационарные магазины, а маленькие - обеспечив автолавками. Кроме того, при необходимости обеспечивается подвоз жителей в ближайший город к крупному торговому центру. В минувшем году в разных регионах Беларуси мы доставили к магазинам и обратно около 120 тыс. покупателей", - сообщил Андрей Зубков.

Компания разработала типовые проекты магазинов для сельской местности. И как только будет получен от местной власти участок под строительство торгового объекта, "Евроопт" готов приступить к работе. Быстровозводимые конструкции позволят ввести в строй торговый объект оперативно - на протяжении буквально трех месяцев с момента получения всех необходимых документов. Также компания заинтересована в аренде уже существующих помещений, пригодных для открытия магазинов.

"Возможно, вы уже заметили, что все наши новые торговые объекты в новых фирменных цветах - зеленом и графитовом, которые постепенно приходят на смену прежнему стилю. Что характерно, новые фирменные цвета "Евроопт" как нельзя лучше отражают курс компании на развитие в сельской местности. Мы уверены, что наш приход в глубинку придаст не только новый цвет, но и новый импульс развитию поселков и деревень страны. И позволит сделать жизнь в них более комфортной и современной", - заключил генеральный директор компании "Евроторг".

ООО "Евроторг" является крупнейшим продуктовым ретейлером в Беларуси, доля которого на рынке розничной торговли продуктами питания составляет 19%.

По информации на 1 января 2018 года "Евроторг" управлял 500 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") под брендами "Евроопт" и "Бруснічка" в 145 населенных пунктах Беларуси. Ежедневно покупки в магазинах сети совершают около 1 млн белорусов.

Онлайн-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" обслуживают все регионы Беларуси. При этом доставка осуществляется бесплатно и без выходных.

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