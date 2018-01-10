Отмена целевой покупки валюты говорит об уверенности Нацбанка в перспективах белорусского рубля - эксперт

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отмена целевой покупки валюты говорит об уверенности Нацбанка в перспективах белорусского рубля. Такую точку зрения высказала корреспонденту БЕЛТА финансовый консультант TeleTrade (ООО "ТелетрейдБел") Жанна Кулакова.

"Теоретически отмена таких ограничений может привести к некоторому росту спроса на иностранную валюту со стороны предпринимателей и юрлиц. А такой фактор, как рост спроса, в свою очередь может создать некоторое дополнительное давление на курс национальной валюты. Но в целом, не думаю, что это будет какой-то значительный рост и значительное давление. Принятие таких решений в условиях дефицита валюты на бирже говорит о том, что у Нацбанка есть уверенность в перспективах белорусского рубля", - подчеркнула эксперт.

Жанна Кулакова отметила, что даже если произойдет корректировка курса национальной валюты, то он станет еще более рыночным. "Раньше юрлица и ИП могли покупать валюту на строго определенные цели, а теперь могут покупать просто так. И если какое-то давление на курс рубля и будет, то это значит, что был сформирован отложенный спрос. А коррекция курса, которая может произойти, будет говорить о том, что курс рубля становится еще более рыночным и сбалансированным", - пояснила она.

По словам финансового консультанта, принятие решения об отмене целевой покупки валюты - это очередной шаг по либерализации валютного рынка и либерализации бизнеса. "Благодаря этому бизнесу станет проще и удобнее работать, предприниматели смогут решать свои текущие вопросы более эффективно и с большим комфортом. Это можно трактовать как очередной шаг по раскрепощению деловой инициативы", - констатировала Жанна Кулакова.

Как сообщалось, Национальным банком принято решение об отмене ограничения по целевой покупке иностранной валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Соответствующая норма закреплена в постановлении правления Нацбанка от 28 декабря 2017 года №538, которое вступает в силу через три месяца после опубликования.-0-