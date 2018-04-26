Отрасль животноводства может продемонстрировать существенный рост в 2018-2019 годах - Леонид Заяц

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отрасль животноводства может продемонстрировать существенный подъем в 2018-2019 годах. Об этом заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц после совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам соблюдения противопожарной дисциплины и обеспечения хранения сельскохозяйственной техники, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть шанс в текущем году больше внести минеральных удобрений, больше посеять многолетних трав, заготовить настоящие корма, которые нужны для животноводства, чтобы текущий и будущий годы стали годами подъема отрасли животноводства в сельском хозяйстве. Уверен, что на базе этой отрасли мы сделаем достаточно успешными экономические показатели наших субъектов хозяйствования", - сказал Леонид Заяц.

Министр рассказал, что до 1 мая в Беларуси планируется завершить сев ранних яровых зерновых культур, всех остальных - не позднее 9 мая. "Времени очень мало, а работы достаточно много, поэтому необходимо максимально эффективно использовать каждый день для того, чтобы обеспечить технологическую закладку урожая", - отметил он.

Особое внимание будет уделено сохранности материально-технической собственности предприятий. В этом вопросе предстоит еще навести должный порядок. "Как выявляют проверки, в отдельных предприятиях это далеко от идеала. Есть руководитель, главный инженер, специалисты по направлениям, механизаторы, за которыми закреплена техника… Но результат должен быть совершенно другим. С вопиющими фактами бесхозяйственности мириться ни в коем случае нельзя", - подчеркнул Леонид Заяц.

Отдельно он коснулся проблем, связанных с хищением топлива. "Почему это стало возможным? Потому что сегодня нет учета в расходе, нет контроля над этими механизмами, эта работа поставлена на самотек. Есть руководитель хозяйства, специалисты, но нет ответственности. Необходимо браться серьезно за все эти упущения и недостатки, которые в конечном итоге добавят нам в экономии материально-технических ресурсов", - обратил внимание министр.-0-