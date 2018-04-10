Оценка системы борьбы с отмыванием денег определит финансовый и деловой имидж Беларуси - Реут

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оценка национальной системы борьбы с отмыванием денег определит финансовый и деловой имидж Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.

Оценка начнется во второй половине этого года и завершится в конце 2019-го, а ее результаты во многом определят условия функционирования финансовой системы. Ключевым мероприятием станет миссия экспертов - оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в марте 2019 года. "Результаты оценки являются основой для установления рейтингов Республики Беларусь, в том числе финансовых. Это влияет на возможности страны в плане получения средств на международных финансовых рынках", - пояснил Вячеслав Реут. Он уточнил, что в зависимости от результатов оценки определяется в том числе кредитный рейтинг страны.

"Также будет оцениваться взаимодействие органов государственной власти и частного сектора - это очень важный аспект. И мы должны показать, как налажена системная работа, как в целом в Беларуси идет взаимодействие всех органов, насколько оно эффективно, - отметил представитель КГК. - По сути, данная оценка определит деловой, финансовый имидж страны".

Семинар по подготовке к международной оценке созданной в Беларуси системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) проходит в Минске 10-13 апреля. В нем участвуют представители КГК, Генпрокуратуры, Верховного Суда, Следственного комитета, Нацбанка, КГБ, МВД, ГТК, других государственных и правоохранительных органов, а также частного сектора (коммерческих банков, страховых и игорных учреждений и др.). Они ознакомятся с процессом взаимной оценки по методологии ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), узнают особенности предоставления сведений по вопросам технического соответствия и эффективности, определение элементов системы ПОД/ФТ/ФРОМП, требующих укрепления и улучшения. Первый визит экспертов для подготовке к оценке прошел в конце марта.

В Беларуси уже создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Василия Матюшевского, которая подготовит соответствующий отчет об оценке рисков в Беларуси. Координатором работы по подготовке страны к предстоящей оценке выступает Департамент финансового мониторинга КГК.

Основная цель ФАТФ и региональных групп - продвижение международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В настоящее время действуют 40 рекомендаций ФАТФ. Они признаны более чем 180 странами мира. "Таким образом, подготовка отчета об оценке национальной системы позволит показать всему миру готовность Беларуси противостоять новым вызовам и угрозам, связанным с террористической деятельностью в мире, стабильностью финансовой системы. Вы знаете, как много сейчас вопросов задается по той же цифровой экономике. Создание международных стандартов в этой сфере обезопасит не только национальную систему Беларуси, но и мировую систему от возможных рисков отмывания денег, то есть от роста преступности", - заключил Вячеслав Реут.-0-