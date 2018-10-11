Пантюхов: перевод экономики Беларуси и России в "цифру" - вопрос экономической безопасности

11 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Перевод экономики Беларуси и России в "цифру" не просто модный тренд - это вопрос экономической безопасности. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов сегодня на заседании секции "Цифровая экономика: сотрудничество регионов, состояние и перспективы" V Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Пантюхова, за последнее время производительность техники значительно выросла, количество перешло в качество, в результате чего родился феномен цифровой экономики. Появились возможности для разработки новых цифровых продуктов, процессов и бизнес-моделей. Произошла капитализация крупных интернет-компаний и онлайн-площадок, которые условно еще недавно были стартапами (Фейсбук, Эйрбиэнби, Амазон и др.), а объем инвестиций в них превышает сегодня аналогичные показатели для промышленных гигантов с многолетней историей.

"Перевод экономики Беларуси и России в "цифру" не просто модный тренд, а вопрос экономической безопасности и, если хотите, глобальной конкурентоспособности, - считает Владимир Пантюхов. - От этих процессов нам не следует оставаться в стороне, чтобы не попасть в зависимость от мировых лидеров цифровизации экономики. Наша работа должна идти на опережение".

На пленарном заседании IV Форума регионов в Москве, Президент Беларуси подчеркнул, что республика поставила перед собой амбициозную задачу - превратиться в IT-страну. И прошедший год стал действительно переломным. Декрет главы государства №8 "О развитии цифровой экономики" работает очень эффективно. Так, только за январь-сентябрь текущего года Парк высоких технологий принял около 200 новых компаний - это больше, чем за всю его 12-летнюю историю. А в первом полугодии текущего года экспорт парка рекордно вырос - на 40% без учета новых компаний.

В целом, если сравнить национальные модели развития цифровой экономики в Беларуси и России, можно найти много общего: пристальное внимание к данному вопросу глав государств, принятие целевых среднесрочных программ, формирование центров компетенций, полноформатная поддержка цифрового бизнеса и т.д., отметил Владимир Пантюхов. "Поэтому нам есть что обсудить и определить актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере цифровизации экономики", - констатировал он.-0-