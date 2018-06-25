"Паритетбанк" подал документы на покупку украинского "Сбербанка"

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Паритетбанк" подало в Национальный банк Украины пакет документов для приобретения АО "Сбербанк", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Как отметил председатель правления "Паритетбанка" Сергей Белов, решение о втором туре переговоров было принято Наблюдательным советом банка и является логичным продолжением его инвестиционной стратегии развития.

"У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке, - сказал он. - В случае принятия положительного решения мы готовы к интенсивному развитию на внутреннем и внешних рынках. Для этого в "Паритетбанке" создана надлежащая инфраструктура, соответствующая нормам корпоративного управления и международной отчетности".

Как сообщалось, акции ОАО "Паритетбанк" переданы во владение, управление и распоряжение Госкомимуществу. "Паритетбанк" был основан в 1991 году и в настоящее время является 15-м по размеру активов банком Беларуси. Основным акционером является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2,5 тыс. частных лиц.

АО "Сбербанк" (Украина) - универсальный коммерческий банк, который предоставляет полный спектр банковских услуг всем категориям клиентов. Согласно данным Национального банка Украины, "Сбербанк" входит в десятку крупнейших финансовых учреждений страны по размеру активов. Региональная сеть банка включает более 200 отделений.-0-