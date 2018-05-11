11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк успехов китайско-белорусской дружбы открыли в "Великом камне" во время празднования Дня Китайско-белорусского индустриального парка, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашем сквере уже высажено 400 деревьев, из которых 230 яблонь. Это символично, что большинство деревьев - плодовые. Это своего рода плоды нашего китайско-белорусского сотрудничества", - рассказал первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

Главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, заместитель министра экономики Павел Утюпин и глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко во время открытия памятной доски

По его словам, закладка парка - это начало работы по озеленению в "Великом камне", также уже высажены кустарники. "У нас запланированы зеленые зоны, и одной из них станет этот сквер. Он расположен в специальной зеленой полосе, которая отделяет производство от административной застройки. Кстати, деревья здесь мы начали садить во время республиканского субботника вместе с нашими китайскими коллегами", - рассказал Кирилл Коротеев.

Средства на закладку парка выделены из фонда China Merchants Charitable Foundation.

Как пояснил член Совета директоров China Merchants Group Ху Чжэн, парк в 400 деревьев - это только первая часть проекта. "В дальнейшем здесь будет высажено еще 400 деревьев. Мы будем большое внимание уделять вопросам экологии. Сохранение и охрана зеленых зон - это один из принципов строительства нашего парка", - подчеркнул он.

Во время празднования Дня Китайско-белорусского индустриального парка прошла торжественная церемония открытия табличек 11 новых резидентов. Кроме того, были вручены награды трем первым предприятиям, которые ввели свои производства в эксплуатацию. Это Китайско-белорусский торгово-логистический субпарк, ООО "СЕТС китайская электротехника" и ООО "Леванта Групп". Также сегодня был открыт совместный Китайско-белорусский проектный институт, прошла фотовыставка "Китайские предприятия в Беларуси" и велосипедный объезд территории парка.-0-

Фото Андрея Покумейко