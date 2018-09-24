24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий отмечает небывалый рост числа резидентов и экспорта услуг, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

За 9 месяцев Парк высоких технологий принял около 200 новых компаний - это больше, чем за всю его 12-летнюю историю. ПВТ показывает не только количественный, но и качественный рост по всем резидентам. В первом полугодии 2018 года экспорт парка рекордно вырос на 40% без учета новых компаний. Этот темп роста выше, чем в 2017 году, который также стал рекордным для ПВТ (впервые в истории экспорт преодолел планку в миллиард долларов и вырос на 25%).

"В начале 2017 года Президент объявил курс на ИТ-страну, и этот год действительно стал переломным. Принятый декрет реально работает. Мы видим это по колоссальному росту по всем направлениям: растет численность резидентов ПВТ, рекордные темпы роста экспорта, много новых стартапов. Причем растут не только новые компании. Второе дыхание открылось и у старых резидентов парка. Если сказать откровенно, то результаты превзошли все наши планы и ожидания", - отметил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

Треть новых резидентов ПВТ создают собственные продукты. В их числе компания "Полимастер", которая разрабатывает высокотехнологичное оборудование для радиационного контроля. Специалисты "НТЛаб-ис" занимаются медициной будущего и космическими разработками. В списке "новичков" проект "Лунас", который создает 3D-визуализацию для мировых лидеров дизайн-индустрии. Компания "Реватт Электро" производит электрозарядные станции для электромобилей, а "АйТранс СмартТехнолоджи" упрощает грузоперевозки с помощью технологии искусственного интеллекта.

Среди новых резидентов есть стартапы. Компания "Хэлси Нэтворкс" предлагает технологию автоматического определения состояния легких и удаленного мониторинга пациентов. "Рокетбоди Технолоджиз" является разработчиком и производителем "умных" браслетов для медицины и спорта.

"Мы изначально скептически на все это смотрели, потому что в ПВТ были большие корпорации, а небольшим компаниям и стартапам было тяжело туда попасть. Благодаря декрету "О развитии цифровой экономики" мы увидели реальную возможность для развития бизнеса в Беларуси и сейчас находимся в самых выгодных условиях", - подчеркнул директор компании R-NOX Вадим Радзивилл, которая занимается мониторингом загрязнения атмосферного воздуха.

"Много компаний предлагают свои продукты именно для реального сектора экономики. Разработки активно используются в таможне, дорожном хозяйстве, тяжелой промышленности, медицине. Например, "умные" системы контроля одного из новых резидентов встроены в систему водоснабжения Минска. Масса решений для улучшения городских условий - смарт-сити. Отличная тенденция, что в Беларусь приходят и компании из признанных мировым ИТ-сообществом стран", - подчеркнул пресс-секретарь Парка высоких технологий Дмитрий Титов.

Более 60 новых компаний в ПВТ учреждено гражданами Республики Беларусь. Около 20 резидентов - с широкой географией инвестиций. В их числе несколько компаний из США. Проект из Кремниевой долины – Еурус Тех, который разрабатывает ПО для сферы кредитования. Американская телекоммуникационная компания IDT, акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

"Впервые о целесообразности прихода в Беларусь мы задумались после того, как узнали о принятом в Беларуси новом регулировании ИТ-отрасли. Определяющими факторами стала для нас огромная поддержка ИТ-бизнеса со стороны главы государства и стабильность правового режима Парка высоких технологий. С развитием нашего бизнеса мы готовы и дальше инвестировать в белорусскую экономику", - отметил руководитель глобального корпоративного подразделения технологий IDT Дэвид Вартелл.

В состав Парка вошли компании из Китая, Норвегии, Израиля, Великобритании, Австрии, Нидерландов, Кипра, Франции, России.

Декрет №8 позволил резидентам расширить свои виды деятельности. В своих бизнес-моделях компании предусмотрели возможность продвижения программного обеспечения на внешние рынки, организацию киберспортивных мероприятий, использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Сейчас Наблюдательный совет ПВТ принял решение о регистрации 96 новых резидентов. В Парке высоких технологий уже 388 компаний.

Большой рывок Беларуси и Парка высоких технологий в ИТ-сфере за последний год отметили и спикеры самой масштабной за всю историю EPAM инженерной конференции SEC, которая прошла на минувшей неделе в Минске. В мероприятии приняли участие сотрудники, партнеры и клиенты резидента ПВТ из Google, Microsoft, Workfusion, Chevron, Renesas. Акции EPAM активно растут с 2017 года. В сентябре крупные американские фонды Morgan Stanley, Fidelity Managment Research, Vanguard Group резко нарастили свои доли в EPAM. Капитализация компании сегодня составляет $7,68 млрд.-0-