Парламент Казахстана ратифицировал протокол с Беларусью об избежании двойного налогообложения

29 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял закон "О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 11 апреля 1997 года".

"Внесенный на рассмотрение Протокол ставит следующие цели: во-первых, укрепить сотрудничество налоговых служб обоих государств, расширив обмен информацией. Во-вторых, облегчить порядок применения Соглашения резидентами обоих государств путем устранения требований по легализации подписей и печатей документов, подтверждающих резидентство. В-третьих, усилить обмен опытом, а также придать дополнительный стимул развитию сотрудничества между двумя странами путем освобождения профессоров, преподавателей, научных работников от налогообложения в течение первых двух лет работы в иностранном государстве", - сказал министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, представляя проект закона.

Поправки также направлены на создание благоприятных условий для обучения студентов, предоставляя им право на льготы и вычеты по грантам, стипендиям, вознаграждениям от работы в стране пребывания, такие же, как и для резидентов этого государства.

По словам министра, Протоколом актуализированы наименования казахстанских и белорусских налогов, на которые распространяется конвенция, уточнены положения статей "Процент", "Роялти", "Независимые личные услуги".-0-