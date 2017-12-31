Парламентарии сосредоточат усилия на повышении инвестпривлекательности Беларуси в 2018 году

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии в 2018 году сосредоточат усилия на повышении инвестиционной привлекательности Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов.

Депутат отметил, что достижение целей Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016 -2020 годы будет важнейшей задачей в 2018-м. Речь идет в том числе о повышении качества жизни белорусов на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. "Именно на решение вопросов повышения инвестиционной привлекательности, упрощения условий ведения бизнеса, создание дополнительных механизмов защиты интересов инвестора направлен ряд законопроектов, которые будут рассматриваться в следующем году. Это поправки в законы об инвестициях, о приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в ОАО. Планируется также рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законы по вопросам государственно-частного партнерства", - рассказал Владислав Щепов.

Парламентарий коснулся некоторых новаций. Так, закон об инвестициях предлагается дополнить универсальной нормой, которая определяет условия компенсации инвестору стоимости имущества, являющегося инвестициями или образуемого в результате инвестирования. Основой служат аналогичные положения в международных договорах Беларуси. Планируется включить в закон и норму о возможности закрепления в договорах с инвесторами отказа государства от юрисдикционного иммунитета, что позволит повысить инвестиционную привлекательность страны. Что до поправок в закон о приватизации госимущества, то они предусматривают сокращение с десяти до трех лет срока исковой давности по приватизационным сделкам.

Еще одна важная задача заключается в повышении эффективности государственных расходов, формирования прозрачной и конкурентной среды. Именно это лежит в основе готовящегося к рассмотрению во втором чтении проекта закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", добавил Владислав Щепов.

На будущий год Постоянная комиссия по экономической политике готовит к рассмотрению Палатой представителей поправки в закон о несостоятельности и банкротстве и другие законопроекты.-0-