7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев выразил готовность способствовать преодолению трудностей в вопросах сотрудничества с Беларусью. Такую информацию распространила пресс-служба ведомства по итогам прошедших сегодня в Москве переговоров с белорусской делегацией во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем, сообщает БЕЛТА.

"Дмитрий Патрушев подчеркнул партнерский характер международного сотрудничества обеих стран, в том числе на рынке молока. Министр выразил готовность детально разобраться в возникающих трудностях торгово-рыночного взаимодействия и способствовать их преодолению", - отметили в пресс-службе.

"Сотрудничество с Беларусью традиционно носит очень интенсивный и конструктивный характер. Нас объединяет единое экономическое пространство, что способствует повышенному интересу к взаимной торговле сельхозпродукцией. Но существует ряд вопросов, которые требуют повышенного внимания", - сказал Дмитрий Патрушев.

По информации пресс-службы, Дмитрий Патрушев и Леонид Заяц поручили компетентным службам двух стран создать рабочую группу, разобраться в сложившейся ситуации и рассмотреть вопрос снятия временных ограничений.

По данным российского ведомства, белорусская сторона также просила о проведении дополнительных консультаций с Россельхознадзором для обсуждения возникающих вопросов на техническом уровне.

"На встрече также обсуждались вопросы интеграции белорусской информационной системы "AITS-Прослеживаемость" с российской федеральной государственной информационной системой "Меркурий"; ход реализации плана мероприятий двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2018 год, совместная работа России и Беларуси по созданию животноводческих селекционно-генетических центров для производства конкурентоспособной импортозамещающей племенной продукции в Союзном государстве", - добавили в пресс-службе.-0-