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Передовые технологии на молочно-товарном комплексе МТЗ обеспечат высокую продуктивность - Леонид Заяц

Экономика 14.06.2018 | 18:15
Леонид Заяц (в центре)
Леонид Заяц (в центре)

14 июня, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Передовые технологии на молочно-товарном комплексе в сельскохозяйственном цехе "Гайна" Минского тракторного завода обеспечат высокую продуктивность. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц сегодня после церемонии открытия МТК, передает корреспондент БЕЛТА.

"В хозяйстве построен молочно-товарный комплекс на 777 голов с передовыми технологиями, которые должны обеспечить высокую продуктивность и качество молока, сохранность поголовья. Оснащен современный доильный зал, уникальные охладители молока для хранения и последующей отправки на молочный завод. Здесь светлые помещения, хорошие выгульные дворы с кормовыми площадками. Сделано все по технологии", - сказал Леонид Заяц.

Министр отметил, что в Беларуси большинство сельхозорганизаций, которые относятся к промышленным предприятиям, имеют высокие производственные и качественные показатели. "Подобных филиалов в стране немало, благодарен Министерству промышленности, интеграторам, которые взяли под крыло сельхозпредприятия. Это был очень выверенный и своевременный шаг со стороны государства", - отметил министр.

В церемонии открытия молочно-товарного комплекса также приняли участие председатель Совета Республики Михаил Мясникович, помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар.

Молочно-товарный комплекс "777" на аналогичное число голов дойного стада - это предприятие замкнутого цикла от рождения теленка до ввода его в основное стадо. В составе комплекса есть сенажные траншеи, склад для хранения комбикормов, мелассы и т.д. Здесь создано более 30 рабочих мест. Мощность сельскохозяйственного комплекса рассчитана на производство свыше 5,5 тыс. т молока в год. Ферма была построена менее чем за год. В мае 2017 года заложили капсулу на месте строительства.

Сельскохозяйственный цех "Гайна" Минского тракторного завода специализируется на производстве зерна с развитым животноводством. В планах у сельхозпредприятия строительство комплекса по хранению зерна вместимостью 6 тыс.т.-0-

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Теги
Заяц, сельское хозяйство
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