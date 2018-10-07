Переговоры о равных условиях для нефтепеработки Беларуси и России вступают в активную фазу

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия выходят на активную стадию переговоров по выравниванию условий для нефтеперерабатывающих производств двух стран. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков, сообщает БЕЛТА.

Россия сейчас совершает уже второй этап налогового маневра в нефтяной отрасли, практически отказываясь от таможенных пошлин и выходя на мировые цены на нефть. "При этом своим субъектам хозяйствования это будет компенсировано через механизмы демпфирующих акцизов. Российские переработчики ничего не почувствуют, - пояснил Андрей Рыбаков. - В нашем бюджете таких инструментов просто нет. В связи с этим нам предстоят очень серьезные переговоры с Российской Федерацией по выравниванию конкурентной среды для того, чтобы наша нефтепереработка работала в аналогичных условиях с российской. И сейчас мы войдем в активную стадию переговоров. До конца года нашей основной задачей будет решение этого вопроса".

Параллельно с переговорами внутри страны идет подготовка к налоговому маневру в плане затратной части. "Я имею в виду, что нам нужно минимизировать свои затратные статьи, дабы потом это не сказалось убытками на внутреннем рынке, а также в виде потери конкурентоспособности на внешних рынках", - добавил Андрей Рыбаков.-0-