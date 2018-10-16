Переговоры о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом могут начаться до конца года

16 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзам и Египтом может стартовать до конца 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Сроки начала переговоров обсудили в Москве на встрече председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян и президент Египта Абдель Фаттах Халил аль-Сиси. Президент Египта отметил, что страны ЕАЭС и Египет связывают традиционные теплые отношения, которые развиваются во всех сферах, в том числе в торгово-экономической. Рост товарооборота между ними за последний год показывает исключительно положительную динамику. По его словам, экономические реформы в Египте призваны усилить привлекательность страны для иностранных инвесторов. Наличие у Египта зон свободной торговли со странами Африки и Арабского Востока делает его привлекательным центром для инвестиций.

Как сообщил президент, для Египта важно развивать и углублять сотрудничество с ЕАЭС, что является частью стратегической и долгосрочной линии экономической политики страны. Таким образом, создание ЗСТ может стать важнейшим шагом в этом направлении, и он рассчитывает на скорое начало первого раунда переговоров. Президент высказался также за проведение бизнес-форума Египет - ЕАЭС предстоящей зимой с тем, чтобы египетское и евразийское деловые сообщества лучше узнали друг друга.

Председатель Коллегии ЕЭК заявил, что формирование ЗСТ с Египтом входит в перечень приоритетных направлений для развития торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС, утвержденный Высшим Евразийским экономическим советом. Он поддержал предложение дать старт первому раунду переговоров до конца этого года. Тигран Саркисян также согласился с идеей проведения бизнес-форума с участием деловых кругов стран ЕАЭС и Египта. "Это мероприятие способствует развитию переговорного трека и предоставит сторонам преимущества, которые они получат с подписанием соглашения о ЗСТ", - отметил он. Стороны договорились начать подготовительную работу по организации форума.-0-

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