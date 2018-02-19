Переговоры с МВФ по новой кредитной программе могут быть возобновлены в 2020-2021 годах - Минфин

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов рассчитывает вернуться к переговорам с МВФ по новой кредитной программе в 2020-2021 годах. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович в журнале "Финансы, учет, аудит", сообщает БЕЛТА.

"Моя личная позиция состоит в том, что такой вариант финансовой поддержки (кредитная программа МВФ. - Прим. БЕЛТА) выглядит крайне выгодным для Беларуси и должен рассматриваться в числе приоритетных. Пусть соответствующие переговоры приостановлены, но программа сотрудничества с МВФ сохраняет свою актуальность. Полагаю, реализация комплекса мер экономической политики правительством и Нацбанком позволит в среднесрочной перспективе обеспечить тот необходимый объем структурных изменений, который ожидают от нас в МВФ", - подчеркнул первый замминистра.

Максим Ермолович отметил, что после того, как анонсированные реформы будут реализованы, появится возможность вернуться к полномасштабным переговорам с Международным валютным фондом о начале новой программы заимствований. "Как мне кажется, такой возврат состоится в 2020-2021 годах. К этому времени Беларусь уже внедрит новые механизмы управления государственным сектором, создаст условия для эффективного развития частных организаций, реализует меры по улучшению инвестиционного климата и совершит иные необходимые шаги (например, в части тарифов на услуги ЖКХ", - пояснил он.

Первый замминистра также прокомментировал улучшение позиции Беларуси в рейтинге ОЭСР и рейтинге Fitch. "В первую очередь это заслуга экономических властей. Именно реализация взвешенной денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики привела к принятию решения о снижении кредитного риска в рейтинге ОЭСР. В результате сами заемщики положительно оценили тенденции в нашей стране", - заявил он. Максим Ермолович подчеркнул, что данные события (улучшение позиции в международных рейтингах) повышают уверенность инвесторов в успешности вложений (как портфельных, так и прямых) в Беларусь.-0-