Переход на электронное декларирование позволяет значительно сократить сроки выпуска товаров - Сенько

25 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Переход на электронное декларирование позволяет значительно сократить сроки выпуска товаров. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Переход к электронному декларированию товаров позволяет значительно сократить сроки их выпуска, минимизировать затраты участников внешнеэкономической деятельности. Если в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза товар выпускался в течение одного рабочего дня, то в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза во всех таможенных процедурах такой срок сокращен до четырех часов", - отметил Юрий Сенько.

Он подчеркнул, что электронным декларированием охвачены все субъекты хозяйствования Беларуси, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. При подаче таможенной декларации документы, на основании которых она заполнена, таможенным органам не представляются.

В настоящее время при ввозе товаров автомобильным транспортом доля информации, предоставляемой предварительно, составляет более 80%, при ввозе товаров железнодорожным транспортом - 98%. "Такая информация фактически является основой при формировании транзитной декларации и исключает необходимость ее дополнительной подачи", - сказал Юрий Сенько.

Он также отметил большую работу, проведенную в 2017 году по изменению законодательства об административных правонарушениях. В частности, Государственным таможенным комитетом инициированы отмена конфискации предметов правонарушения (за исключением перемещавшихся в тайниках либо с сокрытием, а также вне пунктов пропуска); исключение ответственности лица при самостоятельном выявлении нарушения и сообщении об этом в таможенный орган; непризнание правонарушением неуплаты незначительной суммы таможенных платежей; санкции ряда статей Кодекса об административных правонарушениях дополнены административным взысканием в виде предупреждения. "Данные предложения, основанные на международной практике, позволят создать условия для активизации инвестиционной деятельности, стимулирования обеспечения стабильной и безубыточной работы субъектов хозяйствования при осуществлении внешнеэкономической деятельности", - подытожил Юрий Сенько.-0-