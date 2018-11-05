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Первая китайская международная выставка импорта открывается в Шанхае

Экономика 05.11.2018 | 07:47
Фото с сайта выставки
Фото с сайта выставки

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь масштабно представит свой экспортный потенциал товаров и услуг на Первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая сегодня открывается в Шанхае и продлится до 10 ноября, сообщает БЕЛТА.

Китайский рынок вошел в стадию непрерывного увеличения потребления, и импорт при такой тенденции имеет огромный потенциал для роста. В течение следующих пяти лет Китай импортирует продуктов и услуг более чем на $10 трлн.

Общая выставочная площадь белорусских стендов составляет 778 кв.м. Национальная экспозиция на выставке в Шанхае будет представлена в двух тематических зонах. В зоне страновых павильонов посетители смогут ознакомиться с торгово-экономическим, инвестиционным, научно-техническим и историко-культурным потенциалом Беларуси.

Участниками национального стенда станут Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство промышленности, Белорусская калийная компания, Национальное агентство инвестиций и приватизации, Госкомитет по науке и технологиям, Министерство образования, а также предприятия, которые представят город Минск (МАЗ, МТЗ, "Минскхлебпром", "Коммунарка", ОАО "Минотель", "Отель "Европа", ГП "Аква-Минск", ЗАО "Белорусский спутник", "Информационно-туристский центр "Минск").

В зоне предприятий и бизнеса отраслевые стенды занимают 642 кв.м экспозиционных площадей, где будут демонстрироваться белорусские товары и услуги более 80 предприятий в 6 коммерческих павильонах. Так, в павильоне "Сельскохозяйственные и пищевые продукты" посетители смогут увидеть и продегустировать продукцию концернов "Белгоспищепром", "Брестмясомолпром", а также Глубокского молочно-консервного комбината, Витебской бройлерной птицефабрики, Минского молочного завода №1, Лидского молочно-консервного комбината. В павильоне "Автомобилестроение" продемонстрируют продукцию такие гиганты белорусской промышленности, как ОАО "БелАЗ", Минский тракторный завод, "Белшина", "Гомсельмаш", Завод систем охлаждения.

Будут работать павильоны "Медицинское оборудование и лекарственно-оздоровительные продукты", "Интеллектуальное и высокотехнологичное оборудование", "Украшения и товары повседневного спроса". В павильоне "Торговля услугами" будут предлагаться, прежде всего, образовательные и туристические услуги, а также услуги логистических, венчурных белорусских компаний, другие услуги, востребованные в международной торговле.

Белорусские стенды будут представлены под брендом Made in Belarus, логотип которого выполнен в традиционной стилистике белорусских орнаментов с изображением василька - цветка, символизирующего Беларусь. Утвержден слоган концепции национальной экспозиции: "Беларусь-Китай: дружба, сотрудничество, перспективы".

Для технической поддержки национальной экспозиции разработан электронный инфокиоск, в котором будет использоваться технология, позволяющая посетителям при помощи своих гаджетов мгновенно получить информацию о предприятии или конкретном продукте, при необходимости перейти на сайт предприятия. Эту информацию можно сохранить на электронном устройстве.

Как ожидается, в открытии выставки в Шанхае примет участие председатель КНР Си Цзиньпин.

Национальный центр маркетинга МИД выступает организатором Национальной экспозиции Республики Беларусь на China International Import Expo, а также белорусско-китайского делового форума. С китайской стороны организаторами выставки являются Министерство коммерции и Народное правительство Шанхая. Выставка проводится под эгидой Всемирной торговой организации, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. Первая китайская международная выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo пройдет в самом большом в мире выставочном комплексе, общая площадь застройки которого составляет около 1,5 млн кв.м. В мероприятии примут участие более 2,8 тыс. компаний из 130 стран. Предполагается, что количество оптовых покупателей на выставке достигнет 150 тыс.-0-

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Теги
выставка, импорт, Китай
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