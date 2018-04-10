10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая очередь завода "МАЗ-Азия" во Вьетнаме будет введена в эксплуатацию к концу мая. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Во Вьетнаме завершается строительство завода в рамках совместного предприятия "МАЗ-Азия". Первая очередь завода будет запущена к концу мая этого года, она рассчитана на производство 2 тыс. автомобилей в год. Строительная готовность объекта 100%, идет монтаж оборудования, - сказал Владимир Семашко. - Параллельно начинается строительство второй очереди, местные власти под этот проект выделили дополнительно 5,5 га. Вместе со второй очередью, которую планируется ввести в 2020 году, во Вьетнаме будет производиться 3,5 тыс. автомобилей в год".

По словам вице-премьера, на первой очереди завода будут выпускать в основном грузовики, на второй - специализированные машины (бетоносмесители, погрузчики, краны и т.д.).

Продолжая тему присутствия на вьетнамском рынке, Владимир Семашко отметил, что в эту страну были поставлены на испытания два 90-тонных самосвала БелАЗ. "Самосвалы удовлетворили их по всем эксплуатационным качествам. Обсуждаются дальнейшие поставки", - добавил он.-0-