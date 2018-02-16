Первая партия белорусской спецтехники поступила в Приморский край

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первая партия - 26 единиц - белорусской спецтехники поступила в Приморский край России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе администрации края.

В частности, в Приморье поступили произведенные предприятием "Амкодор" фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, погрузчики с бортовым поворотом, снегоочистители фрезерно-роторные, а также рабочие органы к универсальным погрузчикам. Машины поставлены в рамках программы сотрудничества между Беларусью Приморским краем.

Новая техника в ближайшие дни отправится на работу в филиалы предприятия "Примавтодор".-0-