Первая партия белорусской спецтехники поступила в Приморский край

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первая партия - 26 единиц - белорусской спецтехники поступила в Приморский край России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе администрации края.
В частности, в Приморье поступили произведенные предприятием "Амкодор" фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, погрузчики с бортовым поворотом, снегоочистители фрезерно-роторные, а также рабочие органы к универсальным погрузчикам. Машины поставлены в рамках программы сотрудничества между Беларусью Приморским краем.
Новая техника в ближайшие дни отправится на работу в филиалы предприятия "Примавтодор".-0-
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