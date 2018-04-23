23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание белорусско-итальянского делового совета состоится 15 июня в Риме. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович сегодня на открытии второго итало-белорусского форума по зеленой экономике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно подписали соглашение о создании белорусско-итальянского делового совета, 15 июня в Риме состоится первое заседание, - сказал Владимир Улахович. - Италия для Беларуси всегда входила в число основных торговых партнеров. Еще несколько лет назад наш товарооборот был более $2 млрд, сегодня позиции немного утрачены. Беларусь и Италия - страны с открытой экономикой, которая зависит от конъюнктуры глобального рынка, но тем не менее наша открытость позволяет сделать шаг к наращиванию товарооборота. Для этого создана вся договорная база".

В январе текущего года темп роста белорусского экспорта в Италию составил 142%. В Беларуси работают 104 предприятия с итальянским капиталом. "У нас сложились конструктивные отношения по линии как межгосударственных связей, так и деловых кругов. Ожидаем в ближайшее время очередную встречу межправительственной комиссии, которая всегда сопровождается встречей деловых кругов", - отметил Владимир Улахович.

Он выразил уверенность в том, что второй итало-белорусский форум по зеленой экономике станет хорошей возможностью для создания новых совместных проектов бизнеса двух стран.

В форуме принимают участие представители около 50 итальянских и 140 белорусских предприятий. Среди приглашенных - основные белорусские правительственные учреждения, специализированные ассоциации и представительства совместных итало-белорусских предприятий. Мероприятие проводится для продвижения передовых достижений итальянской промышленности в области зеленой экономики с особым акцентом на управление отходами, возобновляемые источники (солнечные и ветряные электростанции), энергоэффективность в гражданском и промышленном строительстве, сельское хозяйство, "умные города". Мероприятие направлено на углубление и расширение двустороннего экономического сотрудничества между итальянскими и белорусскими предприятиями. Форум организован посольством Италии в Беларуси при сотрудничестве с Confindustria Belarus и Белорусской торгово-промышленной палатой.-0-