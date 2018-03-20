20 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Первую серийную партию автомобилей Geely Atlas NL4 завод "БЕЛДЖИ" планирует выпустить в июне. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Геннадия Свидерского, заводские испытания модели планируется завершить уже в марте. "Geely Atlas NL4 - это упрощенная версия модели NL3. Ценовые параметры будут ниже", - отметил Геннадий Свидерский. По его словам, уже есть первый серийный заказ на NL4 на второй квартал. "Думаю, мы в июне его выпустим", - сказал первый замминистра.

В настоящее время на заводе также проводятся испытания седана FE3, который, как предполагается, будет в бюджетном ценовом сегменте. "Цена будет существенно ниже по сравнению с флагманской моделью, но ее уровень будет определен позже нашими маркетинговыми службами", - сказал первый замминистра. При этом он пообещал учесть мнение потенциальных покупателей в этом вопросе. По предварительной информации, серийный выпуск седана будет налажен в третьем квартале 2018 года.-0-

Свидерский: руководство завода "БЕЛДЖИ" нацелено на создание условий для будущего развития "Главной задачей для нас стало производство конкурентоспособных на мировом уровне автомобилей. И если такие машины у нас будут, мы обязательно получим свою долю рынка", - отметил Геннадий Свидерский.