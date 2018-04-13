13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусско-японский экономический форум пройдет в Токио 10-11 мая, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

"Мероприятие стартует в Токио, второй день форума пройдет на деловой площадке в Осаке. Цель форума - активизация инвестиционного и регионального сотрудничества с Японией", - рассказали в НАИП.

В состав белорусской делегации войдут руководители Министерства здравоохранения, НАИП, БелТПП, Могилевского облисполкома, СЭЗ "Могилев", СЗАО "Компания по развитию индустриального парка". К участию в форуме приглашены инициаторы инвестиционных проектов, а также представители белорусских компаний, сотрудничающих с японскими партнерами.

Программа форума предусматривает выступления официальных лиц двух стран. Во время мероприятия будут организованы презентации инвестиционного потенциала Беларуси, включая индустриальный парк "Великий камень", а также других инвестиционных проектов, в том числе в сфере машиностроения, электромобилей и высокотехнологичного медицинского оборудования.

Участникам будет предоставлена возможность ознакомиться с перспективами взаимодействия с японскими компаниями в сферах информационных и телекоммуникационных технологий, автоматизации и робототехники, производства электромобилей и автокомпонентов, инвестиционного сотрудничества. Кроме того, запланированы деловые встречи в формате В2В с представителями японских компаний и деловых ассоциаций. Также участники форума посетят ведущие японские компании в Токио и Осаке.

Организаторы форума - Национальное агентство инвестиций и приватизации, посольство Беларуси в Японии, Могилевский областной исполнительный комитет при поддержке Организации содействия развитию внешней торговли Японии (ДЖЕТРО).-0-