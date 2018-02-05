Первый брокер из Казахстана аккредитован на БУТБ

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстанская компания ТОО "Ренмак" аккредитовалась в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) в качестве биржевого брокера-нерезидента. Соответствующий сертификат вручен директору компании Рашиду Ганиеву в центральном офисе БУТБ, сообщили корреспонденту БЕЛТА на бирже.

По словам председателя правления БУТБ Аркадия Саликова, развитие сети брокерских организаций за рубежом - одна из приоритетных задач БУТБ на текущий год. "У нас уже успешно работают 4 брокера-нерезидента из Латвии, Литвы, России и Турции. Эта схема взаимодействия доказала свою эффективность. Один только латвийский брокер в прошлом году привлек на биржу 14 новых клиентов и заключил биржевых сделок на сумму более $4 млн. Надеемся, что сотрудничество с казахстанским партнером будет не менее плодотворным", - отметил Аркадий Саликов.

В свою очередь Рашид Ганиев подчеркнул, что рынок Беларуси представляет значительный интерес для казахстанского бизнеса, а биржевые торги открывают прямой доступ к почти 15 тыс. белорусских предприятий, аккредитованных на БУТБ. "Мы ежедневно получаем заявки от казахстанских компаний, желающих закупать белорусскую продукцию. В этом отношении биржа - оптимальный вариант, поскольку она не только обеспечивает максимальную концентрацию предложения со стороны белорусских поставщиков, но и снижает риски, сопутствующие трансграничной торговле", - считает директор казахстанского брокера БУТБ.

ТОО "Ренмак" специализируется на поставках специальной техники и оборудования для недропользователей Казахстана, при этом среди клиентов компании такие крупные горнорудные предприятия, как ТОО "Корпорация "Казахмыс" и ТОО "Казцинк". В статусе брокера-нерезидента БУТБ ТОО "Ренмак" будет заниматься закупками белорусских товаров от имени своих клиентов и привлечением казахстанских компаний к участию в биржевых торгах.-0-