Первый миллион тонн зерна соберут в Беларуси в ближайшие дни

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый миллион тонн зерна нового урожая соберут в Беларуси в ближайшие дни. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Судя по набранным темпам, завтра-послезавтра должны выйти на первый миллион тонн зерна. За вчерашний день намолочено более 140 тыс. т зерна. В трех областях практически не работали из-за дождей", - отметили в министерстве.

По данным на 23 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 300 тыс. га, что составляет 14% запланированной площади. Всего по стране намолочено 857 тыс. т зерна при средней урожайности 28,6 ц/га. В нынешнем году массовая уборка началась раньше по сравнению с прошлым годом. В 2017 году по состоянию на 23 июля аграрии собрали 139,7 тыс. т зерна.

По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 43,4% от плана (145,9 тыс. га). В Гродненской области убрано 20,8% площадей (68,5 тыс. га), Гомельской - 13,3% (43,7 тыс. га), Минской - 7,83% (38,4 тыс. га). В Витебской и Могилевской областях уборка зерна только начинается, там убрано 0,87% площадей (2,86 тыс. га) и 0,21% (0,68 тыс. га) соответственно.-0-