Первый миллион тонн зерна собран в Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый миллион тонн зерна нового урожая собран в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 25 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с территории 367,8 тыс. га, что составляет 17,2% запланированной площади. Всего по стране намолочено свыше 1 млн т зерна при средней урожайности 29,2 ц/га. В нынешнем году массовая уборка началась раньше по сравнению с прошлым годом. В 2017 году по состоянию на 25 июля аграрии собрали 200,6 тыс. т зерна.

По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 48,6% от плана (163,5 тыс. га). В Гродненской области убрано 28,7% площадей (94,4 тыс. га), Гомельской - 13,9% (45,9 тыс. га), Минской - 11,5% (56,3 тыс. га). В Витебской и Могилевской областях уборка зерна только начинается, там убрано 1,94% площадей (6,39 тыс. га) и 0,36% (1,17 тыс. га) соответственно.-0-