Первый стволопроходческий комплекс для Нежинского ГОКа будет поставлен в июле

23 января, Любанский район /Корр. БЕЛТА/. Компания Herrenknecht (Германия) поставит первый стволопроходческий комплекс SBR, необходимый для строительства Нежинского горно-обогатительного комбината, в июле 2018 года. Об этом сегодня сообщил журналистам во время пресс-тура главный специалист по сооружению капитальных выработок ИООО "Славкалий" Игорь Порядин, передает корреспондент БЕЛТА.

Немецкий производитель привлечен к реализации проекта по строительству Нежинского ГОКа в рамках подписанного договора с Deilmann-Haniel, подрядной компанией "Славкалия". "Поставка первого стволопроходческого комплекса намечена на июль текущего года. Далее будет выполняться его монтаж, который займет около трех месяцев, - сказал Игорь Порядин. - Еще два-три месяца потребуется на монтаж проходческого оборудования и копра. Ориентировочно, в начале 2019 года выйдем на полноценную проходку стволов шахт механизированным комплексом".

Сейчас на строительной площадке Нежинского ГОКа активно ведутся работы по сооружению замораживающей станции. Подходит к завершению монтаж технологических трубопроводов и иного оборудования. Ведется подключение оборудования к энергоснабжающим установкам, пуско-наладочные работы. В конце января запланирован запуск в тестовом режиме трех замораживающих контейнеров для обеспечения заморозки ствола №2, так как именно ему отдан приоритет. По словам Игоря Порядина, на этом стволе также выполнены все общестроительные работы, произведено подключение всех 40 замораживающих скважин для создания ледопородного ограждения, под защитой которого будет вестись проходка стволов шахт. С помощью комплекса SBR "Славкалий" выполнит проходку уникальным для Европы механизированным способом. Впервые будет применяться заморозка грунта до температуры минус 35 градусов.

На строящемся промышленном объекте в настоящее время проходят подготовительные работы к монтажу копров, каждый из которых в высоту около 56 м и весом 800 т. По графику сооружение первого копра необходимо завершить в июне текущего года, второго - до 1 августа. Копры предназначаются для деятельности горнопроходческого оборудования, а также впоследствии для доставки полезных ископаемых на поверхность.

Первый этап работ по электроснабжению площадки Нежинского ГОКа планируется завершить в апреле нынешнего года. Продолжается строительство линии для снабжения электроэнергией площадки предприятия. Уже установлен ряд опор для организации отпайки 110 кВ от высоковольтной линии.

В сентябре 2015 года глава государства Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".-0-