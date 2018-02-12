Первый в Беларуси ипотечный офис открылся в Минске

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ипотечный офис ОАО "АСБ Беларусбанк" открылся сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ипотечный офис - это совершенно новый формат обслуживания физических лиц, первый подобный офис в нашей стране. Мы предложим клиентам полный спектр услуг, начиная от подбора варианта жилого помещения, оформления сделки купли-продажи либо оформления договора с застройщиком на долевое строительство до подбора ипотечного кредита и, безусловно, регистрации права собственности на недвижимость", - подчеркнула заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина.

Зампред правления Беларусбанка пояснила, что помимо банковских услуг на площадке ипотечного офиса будут предлагаться и услуги компаний-партнеров - застройщиков, нотариусов, юристов, риелторов, регистраторов, страховых агентов. "Они будут находиться здесь на постоянной основе. К примеру, у нас уже реализован проект с одним из самых крупных частных застройщиков на территории Минска, сделан кредитный продукт "Ипотека с нами" с очень интересными для клиентов условиями по предоставлению кредитов на строительство жилых помещений", - рассказала она.

Светлана Кожекина также отметила, что в ипотечном офисе будут оформляться сделки по лизингу. "Ипотека тоже будет, в конце прошлого года банк принял решение о том, что жилые помещения, на строительство или на приобретение которых мы предоставляем услуги кредитного характера, принимаются в качестве обеспечения по этим кредитам", - сказала она.

По прогнозам представителя Беларусбанка, ежедневно в ипотечный офис будут обращаться от 300 до 500 человек. "Это с учетом того, что в данном офисе будет полностью саккумулирована вся деятельность Беларусбанка по предоставлению кредитов на недвижимость по Минску. Мы предоставляем здесь весь спектр услуг по финансированию недвижимости для наших клиентов - это как строительство и приобретение нового жилья, так и приобретение жилья на вторичном рынке", - сообщила она.

"Это новый современный формат отношений с клиентами. И дело не только в стилистике сервиса и качестве обслуживания, в работе под ключ, но еще и в достигаемом результате. Предлагая различные варианты кредитования, мы реально готовы помочь в решении жилищной проблемы", - констатировала Светлана Кожекина.

ОАО "АСБ Беларусбанк" - крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Беларуси. Предлагает все виды банковских услуг и продуктов.-0-