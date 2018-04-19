Петришенко обсудил с первым вице-спикером Совета Федерации белорусско-российское сотрудничество в АПК

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

19 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусско-российское сотрудничество в агро-промышленном комплексе обсуждено сегодня в Москве на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко с первым вице-спикером Совета Федерации Федерального собрания РФ Николаем Федоровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, - отметили в посольстве. - Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества Беларуси с Россией в области сельского хозяйства, развитию агропромышленных комплексов двух стран и укреплению продовольственной безопасности Союзного государства".

Говоря о межпарламентском сотрудничестве Беларуси и России, участники встречи выразили удовлетворение существующим уровнем взаимодействия. В качестве примера действенного инструмента по развитию двустороннего сотрудничества были названы форумы регионов Беларуси и России, которые проводятся под эгидой верхних палат парламентов и с участием глав государств.

"Также было подчеркнуто, что конструктивный межпарламентский диалог является весомым вкладом в поддержание позитивного характера белорусско-российских отношений в целом", - добавили в пресс-службе.-0-