2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Игорь Петришенко отмечает положительную тенденцию в торговле между Беларусью и Россией. Об этом он заявил в интервью "Российской газете", сообщает БЕЛТА.

"В нулевые годы были кризисные явления, но уже по итогам 2013 года у нас товарооборот превысил $40 млрд. Затем в 2014-2015 годах наблюдался спад, но по итогам 2016 года товарооборот стабилизировался, а по итогам 2017 года он вырос на 23,7%. И есть положительная тенденция: по нашей статистике уже за январь этого года прирост на 21,7%. Это вселяет уверенность, что те меры, которые мы предпринимали, оправдывают себя. Ведь все это время ведется напряженная, кропотливая работа по всем направлениям и на всех уровнях для того, чтобы создать так называемую безбарьерную торговую среду, чтобы развивать еще более тесные кооперационные связи для функционирования в рамках нашего Союзного государства, Евразийского экономического союза в качестве самодостаточного рынка", - заявил дипломат.

По его словам, самое главное, на внешнем рынке сторонам необходимо обеспечивать согласованную экспортную поддержку совместного продукта при поставках на рынки третьих стран. "Вот мы подписали соглашение о свободной торговле с Вьетнамом. Это дорога с двусторонним движением, то есть рынок Вьетнама также открывается для стран Евразийского союза, в первую очередь для машиностроительной продукции России и Беларуси, - привел пример посол. - Речь идет о российских "КамАЗах", тракторах, комбайнах и о нашей тракторной технике и продукции МАЗ, агрегатах, навесном оборудовании для нашей тракторной техники, комбайнах. Все это важно, в том числе и в отношении продовольственных товаров".

Игорь Петришенко рассказал, что в настоящее время готовятся к подписанию соглашение о свободной торговле с Ираном, соглашение о развитии экономического взаимодействия с Китаем. "Есть еще ряд стран, желающих заключить с нами соглашение - Индия, Израиль и другие, также с латиноамериканского континента. Наша задача - создать безбарьерную среду у себя и согласованно выступать на рынках третьих стран, чтобы не создавать там ненужную конкуренцию между нашими странами", - считает дипломат.

"Нам требуются те понятные, четкие правила игры, которые мы прописали в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Это наше общее детище. Выстроенную нами институциональную структуру мы должны исполнять буква в букву. Россия и Беларусь добровольно делегировали значительные полномочия в сфере торгово-экономических отношений, технического регулирования, фитосанитарных и других мер Евразийской экономической комиссии. Необходимо реализовывать решения, принятые органами, которые мы сами наделили соответствующими надгосударственными полномочиями. Если что-то пошло не так, следует сообща откорректировать их работу. Вся эта конструкция должна максимально эффективно работать, двигать интеграционный проект вперед. Тогда будут результаты", - резюмировал дипломат.-0-