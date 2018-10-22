Петришенко призвал избегать протекционистских мер в ЕАЭС

22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - Пивовар/. Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко считает, что в Евразийском экономическом союзе необходимо продвигать бренды и избегать протекционистских мер. Об этом он заявил на открывшемся сегодня в Ереване международном форуме "Евразийская неделя", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"В целом должна быть честная конкурентная политика в рамках союза, чтобы наши компании в тесной кооперации взаимодействовали на рынке ЕАЭС и продвигали наш общий бренд на внешних рынках", - сказал Игорь Петришенко. В качестве примеров общих брендов он назвал такие крупные предприятия Беларуси, как МТЗ, МАЗ, БелАЗ, которые выпускают продукцию в тесной кооперации с российскими партнерами.

Пленарное заседание форума открылось с участием исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна, высокопоставленных представителей стран ЕАЭС. Поднимались вопросы достижений государств - членов ЕАЭС в создании благоприятного бизнес-климата, обсуждались меры, направленные на его дальнейшее совершенствование, укрепление производственных связей.

Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов призвал коллег улучшать бизнес-климат сообща. "Чем больше мы будем принимать таких общих, связывающих, единых нормативных актов, которые впитывают в себя лучшие практики, тем лучшие условия для предпринимательства мы создадим", - заявил он.

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин обратил внимание на то, что в ЕАЭС одной из главных задач является предупреждение последствий прогнозируемого замедления экономического роста. В ЕЭК уже сформированы 14 промышленных платформ и более 100 проектов, реализация которых позволит минимизировать возможные негативные эффекты.

Форум "Евразийская неделя", который продлится до 24 октября, состоит из выставочной и деловой частей. В выставочной части представлены продукты переработки сельского хозяйства, фармацевтики, легкой промышленности, стройматериалы, ювелирного производства.

Крупнейший международный форум на пространстве союза собрал свыше 2,5 тыс. участников из 25 стран. На деловых мероприятиях выступят 160 спикеров из Беларуси, России, Армении, Афганистана, Венгрии, Германии, Грузии, Ирана, Италии, Казахстана, Камбоджи, Кыргызстана, Китая, Литвы, Молдовы, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Великобритании, США, Таджикистана, Узбекистана, Швейцарии, Катара, Франции, Аргентины, Испании, Украины. Деловая программа "Евразийской недели" предполагает три трека: стратегический - с обсуждением вопросов будущего развития союза; отраслевой, посвященный кооперации в приоритетных отраслях; и бизнес-трек с акцентом на взаимодействие крупного, среднего и малого бизнеса ЕАЭС.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. Впервые форум состоялся в октябре 2016 года в Москве. Второй форум прошел в августе 2017 года в Астане.-0-