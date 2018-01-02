Петришенко: в 2018 году продолжится работа по подготовке к созданию единых рынков энергоносителей

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году продолжится работа по подготовке к созданию единых рынков энергоносителей. Об этом сказал в интервью программе "Беларусь. Главное" в эфире телеканала "БелРос" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко, сообщает БЕЛТА.

Белорусский дипломат отметил, что 2018 год должен быть интенсивным в плане развития отношений с Россией. "В первую очередь мы надеемся, что продолжим работу по формированию единых рынков газа, электроэнергии, нефтепродуктов. Чтобы в заданные сроки реализации планов мы могли подойти подготовленными, чтобы действительно наши экономики почувствовали все те преимущества, которые дают интеграционные проекты, - сказал Игорь Петришенко. - Нам надо продолжить работу и по снятию барьеров и ограничений, которые есть, к сожалению. Это в первую очередь сфера агропромышленности - поставки наших продуктов в Россию. Подготовлена соответствующая дорожная карта - проект, который находится на рассмотрении, в активной фазе обсуждения белорусского Минсельхозпрода с российским Минсельхозпродом. Здесь мы должны сосредоточиться и выдать конкретный результат, чтобы создать комфортную среду для работы наших аграриев на белорусско-российском рынке и на рынке всего ЕАЭС".

Говоря о единых рынках энергоносителей, дипломат напомнил, что их создание связано с поставленными задачами в первую очередь при подписании договора о создании Евразийского экономического союза и, соответственно, с планами его реализации. "В плане регулирования и по 2017 году с учетом результатов обстоятельной встречи президентов Беларуси и России 3 апреля в Санкт-Петербурге вопросы были решены. Дано поручение экспертам правительств сторон в рамках формирования единого рынка газа подготовить соответствующую методологию. Мы, как две страны, наиболее продвинутые в плане реализации и всеобъемлющего характера отношений в нефтегазовой сфере, должны вот эту методологию выработать для того, чтобы были равно учтены условия и подходы стран, которые обладают энергоносителями, и стран, которые являются потребителями. В конце концов, мы должны создать равную конкурентную среду - будь то субъект хозяйствования Российской Федерации, будь то субъект хозяйствования из Беларуси", - подчеркнул Игорь Петришенко.

По словам дипломата, взаимоотношения с регионами России в 2017 году развивались очень динамично. "Порядка 160 взаимных визитов было в 2017 году, проведено около 220 ярмарок, - сказал Игорь Петришенко. - Форум регионов поднялся на более высокий уровень после того, как главами государств принято решение принимать участие в его работе. Это повышает уровень ответственности у участников мероприятия. По итогам летнего форума подписано 77 двусторонних документов - это серьезная цифра. Контрактов было заключено на сумму около $450 млн".

Посол отметил, что надо смотреть и анализировать весь комплекс факторов, в том числе санкционный режим, в котором находится Россия. "Есть вызовы, которые возникают для Беларуси и России. Это лишняя проверка на прочность наших союзнических отношений. Поэтому нам надо все те союзные механизмы, которые существуют, просто адаптировать к тем вызовам и угрозам, которые есть, и спокойно развивать этот проект, - сказал Игорь Петришенко. - Достаточно сказать, что индикатор развития отношений - это уровень товарооборота. По итогам 10 месяцев 2017 года он достиг $26 млрд. Во внешнеторговом обороте РФ занимает у нас порядка 51,3%, и мы являемся четвертыми по счету в пятерке основных торгово-экономических партнеров России. Нас опережают только Китай, Германия и Нидерланды". Посол также отметил большую значимость союзных мероприятий 2017 года - Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Совета Министров Союзного государства, Форума регионов, заседания Высшего государственного совета СГ и других.-0-