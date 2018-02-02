2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный запуск грузового экспресс-поезда Рига-Минск планируется в феврале, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Белорусская железная дорога с целью развития грузовых перевозок и предоставления новых транспортно-логистических услуг совместно с ГАО "Латвийская железная дорога" реализует проект по запуску грузового экспресс-поезда Минск-Рига. В начале года железнодорожниками двух стран был организован тестовый запуск грузового поезда Минск-Рига, по результатам анализа которого определены возможности и условия для дальнейшего развития проекта. В феврале планируется пилотный запуск грузового экспресс-поезда в сообщении Рига-Минск.

Для изучения потребностей грузоотправителей и грузополучателей по данному проекту с 5 по 28 февраля Белорусская железная дорога проведет анкетирование. Анкета будет размещена на официальном сайте БЖД, а также на сайте государственного предприятия "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" (БТЛЦ), которое определено оператором по организации грузового экспресс-поезда Минск-Рига.

Данная инициатива осуществляется в соответствии с достигнутыми договоренностями и меморандумом о сотрудничестве по развитию грузовых перевозок ускоренными поездами в сообщении Беларусь-Латвия.

Вопросы взаимовыгодного сотрудничества будут обсуждаться 6-7 февраля на переговорах руководителей железнодорожных администраций Беларуси и Латвии, которые пройдут в Минске.-0-