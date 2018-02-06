6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. План по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества в 2017 году в Беларуси выполнен на 60%. Такие данные озвучил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждается вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, передает корреспондент БЕЛТА.

"План по вовлечению в экономический оборот неиспользуемых объектов выполнен на 60%. Причин указывается много - начиная от низкого спроса на объекты, выставляемые на аукционы, и заканчивая сложной процедурой подготовки объектов к продаже и высокими затратами на снос", - отметил Андрей Кобяков. В этой связи премьер-министр поручил Госкомимуществу доложить, почему отсутствует заметный прогресс в данной работе, какие проблемы имеются и что мешает министрам и председателям облисполкомов решить эту задачу.

Андрей Кобяков обратил внимание, что сегодня существует спрос на имущество у малого и среднего бизнеса. Для выстраивания нормальной работы есть все необходимые инструменты: право продажи за 1 базовую величину, передача в безвозмездное пользование объектов под создание рабочих мест. Однако не все применяют такие инструменты для решения главной задачи - создания новых рабочих мест, роста бюджетных доходов через рост экономики и налоговой базы, констатирован он.

Новые возможности для вовлечения в оборот имущества открывает принятый пакет документов по упрощению условий ведения бизнеса, ключевой из них - декрет №7. "Необходимо задействовать новые возможности и инструменты в работе с неиспользуемым имуществом. В первую очередь такая задача стоит перед губернаторами и председателями гор- и райисполкомов", - сказал Андрей Кобяков.

По данным на конец 2017 года, в Беларуси не использовалось более 2,3 млн кв.м площадей - это 1,9% от всего недвижимого государственного имущества. Помимо недополученных доходов самих организаций при использовании его по прямому назначению и потерь бюджета, собственник вынужден нести расходы на содержание таких объектов, отметил премьер-министр. Кроме того, касательно неиспользуемых объектов есть практика применения повышенных имущественных налогов, расходы собственника при этом значительно возрастают.

В 2017 года работа велась по 3,5 тыс. объектов. Проведено почти 2,7 тыс. аукционов по реализации имущества, для создания новых рабочих мест частному бизнесу передано более 120 тыс. кв.м площадей, за 1 базовую величину было продано 253 объекта. "Эти цифры заметно превышают результаты 2016 года, работа проведена немалая. Но результат, на мой взгляд, далек от желаемого", - резюмировал Андрей Кобяков.-0-