Плановые проверки субъектов хозяйствования с 2019 года заменят выборочными - Анфимов

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Плановые проверки субъектов хозяйствования в Беларуси с 2019 года заменят выборочными на основе системы рисков. Об этом сообщил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов сегодня в Москве на сессии Совета высших органов финансового контроля государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 2019 года вместо плановых проверок в стране вводится новая форма контроля - выборочные проверки, основанные на системе оценки риска совершения субъектом хозяйствования правонарушений и высокой степени их негативных последствий", - сказал Леонид Анфимов.

Он отметил, что отбор субъектов по указанным критериям оценки будет проводиться с помощью интегрированной автоматизированной системы контрольной деятельности в Беларуси. По словам председателя Комитета госконтроля, эта система обеспечивает взаимодействие контролирующих и надзорных органов всех уровней при планировании контрольных мероприятий, организации и проведении проверок, позволяет вести учет проверок и результатов, анализировать их динамику и тенденции, определять условия и факторы, влияющие на эти процессы.

Комментируя корреспонденту БЕЛТА это новшество, Леонид Анфимов отметил, что тема сокращения проверок субъектов хозяйствования уже достаточно давно обсуждается как в обществе, так и в органах госуправления. "Осуществлять проверки без достаточных оснований - значит, сдерживать развитие бизнеса, деловой инициативы", - уверен председатель КГК. По его словам, риск-ориентированный метод проверок основан на том, есть ли у субъекта хозяйствования потенциальные угрозы возникновения внештатных ситуаций, связанных с нарушением законодательства в хозяйственной и экономической сфере.

Леонид Анфимов добавил, что контрольные органы Беларуси уже сейчас существенно сократили число проверок субъектов хозяйствования.-0-

Финразведка Беларуси ежегодно мониторит операции около 9 тыс. юридических и физических лиц "Ежегодно мониторингу подвергаются финансовые операции примерно 9 тыс. юридических и физических лиц и, понятно, что без использования современных систем обработать такой массив информации было бы практически невозможно", - сказал Леонид Анфимов.