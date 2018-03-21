21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь белорусского павильона на "ЭКСПО-2020" в Дубае составит 1,2 тыс. кв.м, сообщил сегодня старший советник управления координации внешнеэкономической деятельности МИД Евгений Лазарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовка к "ЭКСПО-2020" началась в 2016 году. Два года назад наше правительство в числе первых подтвердило намерение принять участие в этой выставке, что позволило нам выбрать один из наиболее выгодных с точки зрения расположения участков для строительства павильона. Нашими соседями будут такие гранды мировой выставочной индустрии, как Австрия, Швейцария, Германия, Монако, Испания", - сказал Евгений Лазарев.

Представитель МИД подчеркнул, что такое соседство налагает на Беларусь определенные обязательства. "Это большая ответственность, потому что мы должны представить свою страну не хуже, чем страны, которые будут располагаться рядом с нами", - подчеркнул он.

Площадь в 1,2 тыс. кв.м больше, чем площадь белорусских павильонов в Астане и Милане. "Для наглядности могу сказать, что организаторы разрешают павильон в виде трехэтажной застройки - плюс еще 15 м надстройки. Таким образом, общая высота нашего павильона в Дубае может быть соизмерима с высотой семиэтажного здания. Это достаточно большой объект, просторный и способный уместить большое количество экспонатов, которые могли бы предметно рассказать о Беларуси", - пояснил Евгений Лазарев.

Беларусь принимает участие в "ЭКСПО" с 2010 года (выставка проходила в Шанхае). "Наши павильоны пользуются популярностью у посетителей. Хоть мы и недавно участвуем в подобных выставках, нашу активность уже заметили. В конце 2017 года Беларусь была избрана в состав исполнительного комитета Международного бюро выставок. Это орган, который отвечает за регулирование деятельности, связанной с организацией и проведением "ЭКСПО". Туда входят еще 11 стран мира. Это очень почетно и важно, но и большая ответственность для нашей страны", - резюмировал он.

Выставка "ЭКСПО-2020" будет проходить в Дубае (ОАЭ) с октября 2020 года по апрель 2021 года. Свое участие в ней подтвердили уже около 180 стран. Организаторы ожидают увидеть 25-30 млн посетителей.-0-