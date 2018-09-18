Победителей конкурса инновационных проектов ЕАЭС объявят на форуме "Евразийская неделя"

18 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Победителей конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" объявят на III Международном выставочном форуме "Евразийская неделя", который пройдет в Ереване 22-24 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-офисе форума.

"Конкурс проводится Евразийской экономической комиссией впервые, однако в дальнейшем он станет ежегодным мероприятием, - отметили организаторы. - Аргументом для его учреждения стала потребность выявить наиболее перспективные и эффективные команды и проекты, благодаря которым возможно оптимизировать развитие интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза".

Принять участие в конкурсе могли не только опытные разработчики технологических продуктов, но и молодые предприниматели. В итоге около 200 инновационных проектов было представлено на суд членов жюри, в состав которого вошли более 250 представителей пяти государств ЕАЭС. Победителей определят по четырем номинациям: "Цифровое будущее ЕАЭС" (для стартапов), "Лучшие технологические решения для реализации цифровой повестки ЕАЭС" (для разработчиков программного обеспечения, вендоров и интеграторов), "Лучшие цифровые проекты ЕАЭС" (для организаций, которые прошли процесс цифровой трансформации) и "Лучшая игра для детей и подростков на тему цифровой повестки ЕАЭС" (для разработчиков компьютерных игр).

Конкурс проводился в несколько этапов. Первичный отбор проходил в виртуальном формате. К полуфиналам было допущено 60 инновационных проектов из пяти государств. Полуфиналы конкурса каждая из стран ЕАЭС организовала в рамках крупного бизнес-форума, проходившего на ее территории.

От Беларуси в финал вышли такие IT-продукты, как цифровая система ранней диагностики заболеваний легких "Легкое дыхание", решение для упрощения экспортно-импортных расчетов и привлечения финансирования "Евразийская факторинговая платформа", система сертификации товаров, услуг, процессов "СертЧейн", а также проект "ПР Образование", призванный формировать у детей привычку к процессу обучения.

Финал конкурса пройдет 22 октября, в этот же день состоится церемония награждения победителей.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива проведения форума утверждена в мае 2015 года решением премьер-министров государств - членов союза. Событие собирает более 2 тыс. участников из государств ЕАЭС и третьих стран.-0-