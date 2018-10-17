Почти 80% транзитных товаров оформляется белорусскими таможенниками за 10 минут

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники оформляют 78% транзитных товаров в течение 10 минут, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность белорусской таможни направлена на создание необходимых условий для улучшения предпринимательского и инвестиционного климата. "Так, за девять месяцев 2018 года доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превысило 10 минут, составила 78%, - отметили в ГТК. - Тем самым уже достигнуто прогнозное значение данного показателя на конец 2019 года в соответствии с основными направлениями развития таможенной службы Беларуси".

В целом с начала года через таможенную границу перемещено почти 90 млн т товаров, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Это, отмечают в ГТК, свидетельствует об улучшении транзитной привлекательности Беларуси и создании благоприятных условий для пересечения таможенной границы.-0-