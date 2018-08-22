Почти Br109 млн поступило в бюджет в I полугодии по итогам работы КГК

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля при значительном сокращении проверок в I полугодии 2018 года внес большой вклад в пополнение бюджета страны. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель КГК Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в комитете рассматриваются итоги работы ведомства за первое полугодие, а также определяются задачи на второе. "Значимым достижением работы за этот период я бы назвал, как ни парадоксально, существенное снижение количества проверочных мероприятий. Их проведено в три раза меньше, чем в январе-июне прошлого года, количество сократилось с 620 до 230, - сказал Леонид Анфимов. - Несмотря на это мы внесли большой вклад в пополнение бюджета страны". В частности, усилиями КГК в государственную казну было возвращено почти Br108,9 млн, предотвращены необоснованные выплаты госсредств на сумму Br158,1 млн.

Глава КГК при этом отметил некоторое увеличение числа мониторингов и аудитов эффективности. "Это связано с поставленной Президентом задачей: чтобы в процессе либерализации контрольно-проверочной деятельности мы не упустили страну из-под контроля. Проводили эти мониторинги так, чтобы не мешать субъектам хозяйствования работать, но при этом выявляли узкие места в их деятельности и без радикальных мер, штрафных санкций давали рекомендации по устранению недостатков", - пояснил Леонид Анфимов.

Также он отметил эффективную работу Департамента финансовых расследований, Департамента финансового мониторинга. ДФР выявил 531 преступление в экономической сфере, из которых 111 - коррупционной направленности. По сообщениям Департамента финансового мониторинга контролирующие и правоохранитрельные органы выявили 218 преступлений.

В целом, по словам Леонида Анфимова, работа комитета была связана с исполнением бюджета, контролем за использованием государственной собственности и выполнением поручений главы государства. Проведено несколько масштабных мероприятий - исследования деятельности энергетической отрасли, кожевенной, льняной, строительной, ряд локальных проверок в отношении системообразующих предприятий республики. "Мы изучили работу студенческого, школьного и больничного общепита. И постоянно в поле зрения комитета находились вопросы сельскохозяйственного производства", - добавил глава КГК.

Большое внимание уделялось работе с обращениями граждан: рассмотрены 4,2 тыс., принято 1,6 тыс. человек на личных приемах, проведено более 300 прямых телефонных линий. Многие вопросы были решены, в том числе и те, что не относились к компетенции Комитета госконтроля.-0-