29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти четверть резидентов Парка высоких технологий являются центрами разработок иностранных компаний. Итоги деятельности ПВТ в 2017 году размещены на сайте парка, сообщает БЕЛТА.

На 28 марта в Парке высоких технологий осуществляют деятельность 237 резидентов. Среди них 24% - это центры разработок иностранных компаний, 35% реализует смешанную бизнес-модель, сочетающую создание собственных продуктов с разработкой программного обеспечения на заказ, 5% резидентов сосредоточены только на создании собственных продуктов, 35% оказывают исключительно аутсорсинговые услуги по разработке программных продуктов на заказ. Появились также в парке и первые стартапы.

"2017 год стал знаковым как для Парка высоких технологий, так и для белорусской ИТ-отрасли в целом. Объявленный главой государства курс на создание ИТ-страны и ускоренное развитие цифровой экономики Беларуси стал своеобразным позитивным сигналом бизнесу. Социально-экономическое развитие Парка высоких технологий характеризовалось устойчивым ростом и впервые в истории его экспорт превысил $1 млрд", - сообщили в Парке высоких технологий.

Объем производства компьютерных программ в 2017 году увеличился в 1,2 раза и составил Br2 млрд 173,9 млн, обеспечив годовой темп роста на уровне 121%.

В топ-5 компаний ПВТ по объему реализации вошли ИООО "ЭПАМ Системз", СООО "Гейм Стрим", ИП "АйБиЭй АйТиПарк", ЗАО "Итранзишэн", ООО "Техартгруп".

Объем внедрения разработок компаний-резидентов парка на белорусских промышленных предприятиях, государственных и других организациях республики составил Br189 млн и увеличился по сравнению с 2016 годом в 1,2 раза. Крупнейшими поставщиками на белорусский рынок стали ЗАО "СОФТКЛУБ-Центр разработки", СООО "Системные технологии", ИП "АйБиЭй АйТиПарк", ООО "ЛВО", ЗАО "Авест".

Экспорт программного обеспечения в 2017 году составил $1,025 млрд и вырос на 25% (в 2016 году - $820 млн) при импорте услуг $5 млн. Доля экспорта в общем объеме производства составила 91% . Tоп-10 компаний ПВТ - крупнейших экспортеров: ИООО "ЭПАМ Системз", СООО "Гейм Стрим", ЗАО "Итранзишэн", иностранное предприятие "АйБиЭй АйТиПарк", ООО "Техартгруп", иностранное унитарное предприятие "Иссофт Солюшнз", ИООО "Эксадел", ООО "Эймэта", СП ЗАО "Научсофт", ИП "Годел Текнолоджис Юроп".

"Реализация высокотехнологичных проектов для зарубежных заказчиков позволила резидентам ПВТ приобрести знания, позволяющие создавать комплексные ИТ-решения мирового уровня. Так, в августе прошлого года корпорация Google приобрела резидента ПВТ ”Эймэта“, при этом сделка впервые была оформлена полностью в рамках белорусского законодательства. Внимание Google привлекли уникальные технологии в сфере искусственного интеллекта, разработанные белорусскими инженерами. В марте 2018 года они были внедрены в YouTube, один из основных продуктов компании с аудиторией более 1,3 млрд человек в мире", - отметили в Парке высоких технологий.

В 2017 году Парком высоких технологий привлечено $191 млн прямых иностранных инвестиций, что на 13% больше чем в предыдущем году.

По состоянию на 1 января 2018 года общая численность работающих в ПВТ составила 32 598 человек. За 2017 год было создано 5 160 рабочих мест, из которых более 1 800 было укомплектовано за счет выпускников белорусских вузов.-0-