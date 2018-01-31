31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка строительной площадки Нежинского ГОКа к заморозке скважин завершена, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь ИООО "Славкалий" Анна Бунькова.

"Строительная площадка Нежинского ГОКа обеспечена электроэнергией. Комплекс из четырех дизель-генераторных установок (ДГУ) опробован на холостом ходу и подготовлен к подаче напряжения на замораживающую станцию немецкой подрядной компании Deilmann-Haniel. Мощность одной ДГУ 4,2 МВт. Таким образом, подготовка строительной площадки к заморозке скважин завершена", - отметила Анна Бунькова.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года глава государства Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий", входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-