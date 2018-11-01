Подготовлен проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы сбора тары

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовлен проект указа о создании и функционировании в Беларуси депозитно-залоговой системы сбора тары, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
В настоящее время проект указа проходит процедуру согласования с заинтересованными ведомствами.
Суть новой системы заключается в предоставлении экономических стимулов вернуть использованную потребителем тару для ее дальнейшей переработки. Речь идет о сборе стеклянных и ПЭТ-бутылок, металлических банок из-под напитков. Выпив напиток, покупатель может выбросить пустую тару в контейнер и потерять сумму залога или сдать в таромат, установленный в магазине, и вернуть ее. Таким образом, сумма залога не увеличивает расходы потребителя. Сумма залога может составить ориентировочно 20 копеек.
Выполнено технико-экономическое обоснование, подтвердившее возможность реализации в Беларуси такого проекта. Новую систему планируется внедрять с привлечением инвестора, который будет определен по конкурсу.
Функционирование депозитно-залоговой системы сбора тары предусматривает Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года. Планируется, что новый механизм заработает к 2020 году.-0-
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