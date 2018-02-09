Подписан договор о создании "Белинкасгрупп"

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписан договор о создании ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

Договор подписали председатель правления Национального банка Павел Каллаур, заместитель председателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Сергей Мельник и председатель правления ОАО "Белагропромбанк" Анатолий Лысюк.

Договор подписан во исполнение указа от 1 февраля 2018 года №45 "О создании открытого акционерного общества" и определяет порядок осуществления совместной деятельности по созданию организации, условия формирования уставного фонда, внесения вкладов учредителей, а также цели и виды деятельности создаваемого акционерного общества.

Условиями договора доля участия Национального банка в создаваемом акционерном обществе определена в 44%, ОАО "АСБ Беларусбанк" - 49%, ОАО "Белагропромбанк" - 7%.

После подписания договора состоялось первое учредительное собрание ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп". На собрании приняты ключевые решения по вопросам утверждения устава организации, оценки стоимости неденежного вклада, вносимого банками-акционерами в уставный фонд НКФО, о выпуске акций, об образовании органов управления общества и избрании членов органов управления и членов ревизионной комиссии, а также о назначении руководителя НКФО, его заместителей, главного бухгалтера.

В соответствии с принятым решением председателем правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп" назначен Андрей Посканной.

В ближайшей перспективе в целях реализации проекта планируется выполнение процедурных вопросов по формированию денежной части уставного фонда НКФО и подача заявления на государственную регистрацию "Белинкасгрупп"

"Белинкасгрупп" создается в целях сокращения общегосударственных затрат и повышения эффективности функционирования банковской системы. Основными задачами "Белинкасгрупп" будут являться оказание содействия Национальному банку в обеспечении наличного денежного обращения, организация централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денежных средств и иных ценностей при оказании кассово-инкассаторских услуг банковской системе Беларуси, субъектам хозяйствования, проведение кассовых операций.

"Создание специализированной организации с применением передового опыта и лучших мировых практик позволит реализовать на территории Беларуси инновационную модель наличного денежного обращения. Новые принципы взаимодействия участников рынка банковских услуг позволят сохранить централизованную управляемость наличным денежным обращением и организовать эффективный оборот денежной наличности", - отметили в Нацбанке.-0-