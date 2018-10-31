Погодные условия благоприятно складываются для развития озимых - Белгидромет

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время агрометеорологические условия для озимых культур будут складываться благоприятно, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Вегетация озимых продолжится, что позволит им получить дополнительное развитие. На большинстве наблюдательных участков озимые зерновые культуры раскустились, на площадях, засеянных в конце сентября - начале октября, наблюдаются всходы и третий лист. На посевах озимого рапса продолжается формирование листовой розетки.

По последним данным наблюдений, верхний 10-сантиметровый слой почвы на большей части Беларуси хорошо увлажнен. Прошли дожди, и увеличились площади с переувлажнением почвы в Витебской и Гродненской областях. Сильное увлажнение отмечается также в некоторых районах Брестской и Минской областей, что может сказаться на завершении уборки поздних овощей, картофеля, сахарной свеклы и кукурузы.-0-