Погода будет способствовать созреванию зерна кукурузы и ее уборке - Белгидромет

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия будут способствовать созреванию зерна кукурузы и ее уборке, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси проводится уборка кукурузы на силос. "Для получения качественных кормов уборку силосных посевов целесообразно провести до наступления полной спелости. В ближайшее время погодные условия в основном будут способствовать созреванию зерна кукурузы и проведению уборки", - отметили в Белгидромете.

Формирование урожая кукурузы как зеленой массы, так и зерна, в этом году проходило в теплых погодных условиях: температура была выше средних многолетних значений для данного периода и заметно больше прошлогодних показателей. Влагообеспеченность кукурузы в августе на части площадей, в первую очередь в южном регионе страны, была ниже оптимальной. На таких участках осложнялись условия для налива зерна, могло ухудшиться состояние зеленой массы.

Из-за повышенного температурного режима и более раннего сева темпы развития кукурузы опережают прошлогодние. По последним данным агрометеорологических наблюдений, на большинстве площадей в южных областях и в центральных районах Беларуси у кукурузы идет созревание - наступила восковая спелость зерна, местами отмечена его полная спелость. В остальных регионах, преимущественно по северо-востоку страны, продолжается налив зерна.-0-