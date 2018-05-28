Полоцкий комбинат модернизирует производство цельномолочной продукции

28 мая, Полоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Полоцкий молочный комбинат модернизирует производство цельномолочной продукции. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, директор предприятия Владимир Яцкевич.

"Объявлен тендер на поставку линии розлива молока в асептической упаковке с шестимесячным сроком реализации. Планируемая мощность - до 80 т в сутки, объем инвестиций - около 4 млн евро. Срок реализации - календарный год с момента заключения инвестдоговора", - сказал Владимир Яцкевич.

Основной в нынешнем году проект предприятие планирует реализовать за счет собственных и кредитных ресурсов. Линия будет размещена на действующих площадях. Ее запуск откроет перед полоцким комбинатом рынки Китая и других азиатских стран. "В настоящее время максимальные сроки реализации нашей цельномолочной продукции составляют 20 суток (молоко в ПЭТ-бутылке), что существенно ограничивает наши экспортные возможности, не позволяя поставлять ее далее России", - отметил руководитель предприятия.

За январь-апрель темп роста объема промышленной продукции Полоцкого комбината составил 101% к аналогичному уровню прошлого года, рентабельность продаж - 2,6%, объем инвестиций - Br750 тыс. Темп роста инвестиций по итогам нынешнего года ожидается на уровне 110% к 2017 году.

Экспортная карта предприятия включает 13 стран. "В этом году появились новые рынки: отгрузили сливочное масло в Узбекистан и Египет, поставили сухое молоко в Азербайждан. Всего экспортная карта включает 13 стран. На долю России приходится 36%, в то время как в 2016 году она составляла 95%", - сказал директор.

По словам Владимира Яцкевича, модернизация предприятия ведется на постоянной основе. В 2017 году под брендом "Софийка" была введена в строй линия розлива молока в упаковку пюр-пак с пробкой, модернизирован компрессорный цех. В этом - запущена обновленная камера хранения готовой продукции, рассчитанная на единовременное хранение до 400 т товара. В перспективе комбинат планирует модернизировать производство творога и цех сухого обезжиренного молока.-0-