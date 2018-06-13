Польские инвесторы проявляют все больший интерес к реализации проектов в Беларуси - МИД

13 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Польские инвесторы проявляют все больший интерес к реализации проектов в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Тематика расширения белорусско-польского торгово-экономического сотрудничества в числе других вопросов обсуждалась 13 июня на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова с делегацией Польши во главе с заместителем директора экономического департамента МИД Конрадом Павликом. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов белорусско-польского взаимодействия, отметив положительную динамику двусторонних экономических контактов, рост торгового оборота и увеличение интереса польских инвесторов к реализации проектов в Беларуси.
Стороны согласились с необходимостью повышать качество и практическую отдачу от двусторонних контактов, а также обсудили календарь совместных экономических мероприятий.-0-
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