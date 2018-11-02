Порядок представления сведений о доходах граждан до 2021 года менять не планируется - МНС

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок представления сведений о доходах граждан до 2021 года менять не планируется, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам Беларуси.

В налоговом ведомстве отметили, что порядок представления сведений о доходах граждан будет изменен только с 1 января 2021 года. Это предусмотрено проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь", который размещен на официальном сайте Министерства финансов. Порядок и сроки представления таких сведений будут установлены Советом Министров.

Как сообщил ранее во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский, в 2019 году в Беларуси планируется сохранить действующий порядок представления сведений о доходах в налоговые органы.

"Первоначальной редакцией проекта закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс предусматривалось, что налоговые агенты - белорусские организации, предприниматели - будут обязаны ежеквартально представлять в налоговый орган подробные сведения о доходах своих сотрудников. Вместе с тем с 2019 года вводится обязанность ежеквартально представлять сведения персонифицированного учета, а эти сведения частично дублируют друг друга. Поэтому принято решение в 2019 году сохранить действующий порядок представления сведений о доходах в налоговые органы", - пояснил Андрей Ковалевский.

За ближайшие два года государственные органы определят оптимальный механизм сбора сведений в единый информационный ресурс, чтобы исключить трудовые и временные затраты налоговых агентов на передачу этих сведений. Планируется, что сведения в единый информационный ресурс будут собираться с 2021 года.-0-