Порошенко видит основания для увеличения товарооборота с Беларусью до $10 млрд

26 октября, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко видит все основания для увеличения товарооборота с Беларусью до $10 млрд. Об этом он заявил сегодня, выступая на I Форуме регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

Достижение такого товарооборота украинский лидер назвал абсолютно реальным, отметив значительные темпы роста торговли между двумя странами. Петр Порошенко высказал надежду, что уже в следующем году товарооборот между странами составит не менее $7 млрд.

Президент Украины высказал благодарность за то, что договоренности, достигнутые во время его предыдущей встречи с главой белорусского государства, скрупулезно исполняются. Проведение Форума регионов он назвал чрезвычайно удачной инициативой, которая символизирует дружественные и партнерские отношения между двумя странами и регионами, предприятиями, а главное - народами.

Петр Порошенко выразил уверенность, что граница между Беларусью и Украиной была есть и точно будет линией мира и дружбы, а добрые отношения между лидерами стран, государствами и народами будут крепнуть и развиваться. Он также отметил активную работу совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии.

Президент подчеркнул, что Украина рассматривает Беларусь как стратегического партнера и приоритетом является торгово-экономическое сотрудничество.

Глава украинского государства назвал фантастической организованную в Гомеле выставку техники, которая производится в Беларуси, и отметил, что стороны развивают совместные предприятия. Значительный потенциал для активизации сотрудничества есть и в аграрной отрасли.

По словам украинского лидера, стороны договорились в ближайшее время создать рабочую группу по устранению некоторых ограничений и барьеров во взаимной торговле.

Петр Порошенко рассказал о работе, которая проводится в Украине по созданию наиболее привлекательных условий для роста деловой активности, развития экономики страны. Он также поблагодарил за условия, которые создаются для украинских предприятий в Беларуси.

Кроме того, Президент Украины обратил внимание, что подписание соглашения о реадмиссии позволит минимизировать негативные моменты, бороться с незаконной миграцией.-0-